大阪市淀川区で観光バスと自転車が衝突し、1人が死亡しました。20日午前8時半ごろ、大阪市淀川区の路上で「女性がバスに巻き込まれて倒れたままになっている」と警察に通報がありました。警察によると、観光バスが左折しようとしたところ、直進してきた自転車と接触したということです。この事故で、自転車に乗っていた会社員の女性（31）が死亡しました。警察は、バスを運転していた市川孝一容疑者（58）を過失運転致傷の疑いで現