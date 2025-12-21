12月18日、東京。全日本フィギュアスケート選手権の前日練習が行なわれていた。取材エリアでは、第一人者である彼女を囲んで、ひと際大きな人垣があった。「初日としての感触は悪くなかったです。あっという間にここまで来ました。濃い日々を過ごしてきたし、より充実させるために、全日本でもうひと踏ん張り！」全日本選手権SPで首位発進した坂本花織坂本花織（25歳／シスメックス）は努めて明るく、大会への意気込みを語って