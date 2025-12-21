金正恩・北朝鮮国務委員長の娘・金ジュエ氏が、軍関連行事や国家的イベントに相次いで姿を見せ、「第4代世襲を見据えた後継演出」との見方が強まっている。これに異を唱えるのが、元クウェート駐在の脱北外交官・柳賢宇（リュ・ヒョヌ）氏だ。韓国メディアの取材で柳氏は、「軍服を着て一生を過ごしてきた将軍たちが、スカートをはいた最高司令官を本気で奉るのか」と述べ、金ジュエ後継者説に否定的な立場を示した。ジュエ氏は9月