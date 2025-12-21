伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１２回は６年連続３９回目出場の山梨学院大。＊＊＊＊田中邦岳（ほだか）主務（３年）は「一番飛躍したのは傳法谷ですが、キーマンを挙げるなら３年の南葉聖琥（きよとら）ですかね」と話す。「関東インカレ３０００メートル障害で入賞したりもしましたが、箱根への思いがあって、長い距離に取り