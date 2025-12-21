島根・江津市で20日夜に住宅火災があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。20日午後9時50分ごろ、江津市江津町で「隣の住宅が火事です」と近所の人から消防に通報がありました。火は約7時間後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が焼け、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家は80代の夫と90代の妻の2人暮らしで、いずれも連絡が取れていないということです。警察は夫婦の安否と遺体の身元の確認を急