みなさんはチャイルドシートの固定方式ISOFIX（アイソフィックス）をご存じですか。本記事では、ISOFIXの概要やメリット（魅力）、種類、取り付け方、対応車種の調べ方を解説します。【写真】ISOFIX（アイソフィックス）について詳しく知るISOFIX（アイソフィックス）とは？ISOFIX（アイソフィックス）とは、国際標準化機構（ISO）が定めたチャイルドシートの固定方式です。シートベルトでなく金具を使い、簡単かつ正確にチャイル