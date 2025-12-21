ワイルドコンパクト「DUNK」2025年12月5日から7日まで、大阪市住之江区のインテックス大阪で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催されました。会場のなかでもひときわ注目を集めていたのが、パパママカーズのブースに並んだトヨタのコンパクトトールワゴン「タンク」をベースにしたカスタムモデル「DUNK（ダンク）」です。どのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ “デカグリ