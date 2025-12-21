私（ナナ、30代）は3歳の娘（アミ）の母。私の両親は、娘のためにお金を積み立ててくれています。しかし夫（タクト、30代）がそのお金を勝手に使い込んでいたのです。私が問い詰めても、夫は悪びれもせずに借りただけと言ってきました。私は思い切って義母に連絡すると、義母は「お金は返すから、この話はなかったことに。こんなことで離婚を言い出すなんて」とまるで私が悪者かのように言ってきました。義母は言いたいことだけ言