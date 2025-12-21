長崎検察審査会は、2022年の県知事選に絡む政治資金問題で政治資金規正法違反などの疑いで刑事告発され、不起訴（嫌疑不十分）となった大石賢吾知事らについて「不起訴相当」と議決した。審査会は議決理由を「不起訴処分を覆すに足りる証拠がない」とした。17日付。大石知事らは2千万円を貸し付けた事実がないのに、後援会の政治資金報告書に借り入れを意図的に虚偽記入したなどとして刑事告発されていたが、9月に不起訴処分と