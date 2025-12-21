長崎県の平戸市相撲連盟（平松繁巳会長）は20日、恒例の「歳末たすけあいチャリティー餅つき大会」を木引田町商店街の一角で開き、子ども力士を含めた30人が力強く餅をついた。会員同士の親睦や市民との交流を図るため、45年ほど前から開催。その場で販売し、売り上げの一部を市社会福祉協議会に寄付している。この日は約60キロのもち米を用意。次々に炊き上がる米を、待ち構えた力自慢たちが勢いよくついていった。出来たて