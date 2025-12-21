破産手続きが進む唐津商工共済協同組合（佐賀県唐津市東城内）の代理人の稲津高大弁護士が19日、記者会見を開き、7月までに自社ビルなど保有不動産が計約1億8200万円で売却されたと説明した。届け出があっている債権者数は191件で、総額は計約6億2800万円。稲津弁護士は「うまくいけば1件当たり20％近い配当になるのではないか」との見通しを示した。経営難に陥った同組合は2024年12月、佐賀地裁唐津支部に破産手続き開始を申