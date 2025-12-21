クリスマス仕様に衣替えされた秘窯の里を楽しむ「イマリ・キャンドル・クリスマス」が20日、佐賀県伊万里市の大川内山地区で始まった。25日まで続くライトアップイベントの関連行事で、21日までの2日間、食や音楽、焼き物絵付け体験など多彩なイベントが行われる。県や伊万里鍋島焼協同組合などでつくる実行委員会が、鍋島藩窯の開窯350年を記念して企画した。窯元と市内の人気カフェやスイーツ店がコラボした限定グルメが提