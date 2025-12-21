21日に京都市で開催される全国高校駅伝競走大会の開会式が20日、同市の市体育館であった。佐賀県勢は10月の県大会で優勝した女子の佐賀清和（佐賀市）、男子の鳥栖工（鳥栖市）の選手や監督らが出席し、都大路で全力を出し切ることを誓った。大会はたけびしスタジアム京都（京都市）を起点に、女子は午前10時20分、男子は午後0時半にスタートする。（才木希）女子・佐賀清和総力戦で記録更新へ2年ぶり8回目の出場となる佐賀