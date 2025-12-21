政府は旧姓の通称使用を法制化する方針だ。来年の通常国会に向け、関連法案の検討を進めている。婚姻に伴う夫婦同姓を維持した上で、旧姓に法的効力を持たせ、改姓した人の不便を解消するという。これでは改姓を望まない人の根本的問題は解決しない。選択的夫婦別姓制度の導入が遠のくことも懸念される。拙速は避けるべきだ。今年の通常国会では、野党が提出した選択的夫婦別姓の関連法案が審議入りし、継続審議となってい