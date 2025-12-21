ラグビーのNTTリーグワンで2部の九州（九州電力）が20日、福岡市の博多の森陸上競技場で江東とのホーム開幕戦に臨み、27−40で逆転負けを喫した。九州は前半にFW戦を軸に優位に試合を進め、20−7で折り返した。しかし後半は逆にスクラムなどのセットプレーで押し込まれて防戦に。20−21で追う後半22分に反則の繰り返しでフランカーのウォーレンボスアヤコが一時退場となると、1人少ない10分間に突き放されて開幕2連勝を逃した