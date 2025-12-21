長崎市のアミュプラザ長崎で、開業25周年を記念したクリスマスライブが開かれ、会場は歓声に包まれました。 長崎市のかもめ広場で開かれた「クリスマスミュージックライブ」。 アミュプラザ長崎の “開業25周年” を盛り上げようと企画されたイベントで、20日は総フォロワー数が600万人を超えるインフルエンサー3組が登壇。 ステージ上でそれぞれ個性あふれる歌声を披露し、会場を盛り上げま