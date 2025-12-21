積極打法継続でタコらん！広島の佐々木泰内野手（２２）が２０日、広島市内で行われた「ばばトーーク」に中村奨、久保、田村とともに出演した。前日に母校青学大の先輩である米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）とトークショーで共演。初球から積極的に仕掛ける打撃にお墨付きをもらったことを明かした。偉大な先輩からの太鼓判を“土産”に佐々木は広島に帰ってきた。前日の夜に東京都内で吉田、ロッテの西川