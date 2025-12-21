角界屈指の?マッチョ力士?として知られる大相撲の幕内朝紅龍（２７＝高砂）が、筋トレ愛を熱弁した。冬巡業が２０日、東京・町田市立総合体育館で行われた。朝紅龍は高知・明徳義塾高時代からトレーニングにハマり、ベンチプレスの最高記録は２００キロを誇る。筋トレを愛する理由について「やってる時はすごく気分がよくなるし、やり終わった後にすごく機嫌が良くなる。今は２日ぐらいできてないので、ちょっと機嫌が悪いで