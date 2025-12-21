ホームでもストイック調整だ。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねるフィギュアスケートの全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）、ペアのショートプログラムが行われ?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一組（３３＝ともに木下グループ）が８４・９１点で首位発進。国際スケート連盟（ＩＳＵ）非公認ながら、世界最高得点をマークした。アクシデントにも、めげなかった。試合直前に三浦