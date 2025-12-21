歌舞伎俳優の市川染五郎が、23日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。市川染五郎＝テレビ朝日提供祖父は2代目松本白鸚、父は10代目松本幸四郎という8代目市川染五郎が、5回目の出演にして初めて1人で登場。7歳で初めて出演した時は黒柳に飴をおねだり、12歳で出演した時は親子3代で襲名した時だったそうで、過去の貴重映像で振り返る。現在20歳となり、今では大河ドラマ出演など