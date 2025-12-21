24日(水)〜25日(木)のクリスマスは広く雨が降るでしょう。今週は日々の気温の変化が大きくなるため、体調管理に注意が必要です。年末年始は太平洋側では晴れる所が多く、初日の出も見られる所が多くなりそうです。1週目(22日〜28日):イブからクリスマスはあいにくの雨か2025年も残り10日ほどになり、仕事納めや終業式、大掃除、帰省など忙しい時期に入りました。気になる天気や気温を解説していきます。明日22日(月)は、低気圧や前