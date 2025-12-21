◇レスリング全日本選手権大会(20日、駒沢オリンピック公園体育館)レスリングの全日本選手権女子57キロ級が20日始まり、藤波朱理選手が決勝に進出しました。パリ五輪では女子53キロ級で出場し金メダルを獲得した藤波選手は階級を上げ57キロ級で出場。準々決勝は2分3秒で10ポイントを奪い勝利。準決勝は昨年この階級優勝の屶網さら選手と対戦し、7-4で破り明日の決勝に進出しました。この日の試合後、藤波選手は「57キロ級初めての