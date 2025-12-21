伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１２回は６年連続３９回目出場の山梨学院大。＊＊＊＊往路は前回大会経験者４人の出走が濃厚だ。１区候補は前回７位と健闘した平八重。２区は１０月の箱根予選会個人トップだったケニア人留学生のキピエゴの２年ぶり起用が予想される。３区は前回４区を走った和田、４区は前回８区で３位だった日