全国高校バスケットボール選手権（ウィンターカップ）は、２３日に東京体育館などで開幕する。全国高校総体準Ｖで女子の道予選を制した日本航空北海道は、創部３年目で３年連続出場。一からチームをつくり上げてきた３年生を中心に、悲願の日本一を目指す。初戦の２回戦で、千葉経大付と立正大淞南（島根）の勝者と対戦。道勢女子ではほかに札幌山の手が日本航空（山梨）、北星学園女が福井工大福井と１回戦で激突する。集大成