「新馬戦」（２０日、中山）祖母に０８年新潟記念など重賞２勝のアルコセニョーラがいる３番人気のゴールドブレイズ（牡２歳、父ゴールドドリーム、母エンカンタドーラ、美浦・浅利）がデビュー星を飾った。好位２番手を追走し、４角先頭で早めに抜け出す完勝劇。荻野極は「スタートが上手だったし、全体を通してスムーズなレースができました。まだ反応しきれていない面があるので、これからもっと良くなると思います」と、