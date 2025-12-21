「有力馬次走報」（２０日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ジャパンＣ８着で有馬記念（２８日・中山、芝２５００メートル）に参戦予定のシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作）は栗東坂路で単走追い。雨で重たくなったチップをものともせず、４Ｆ５４秒４−３８秒８−１２秒５で軽快に駆け上がった。吉田一助手は「予定通りの時