凱旋門賞５着で有馬記念（２８日・中山）出走を目指していたビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口）が同レースを回避することが２０日、分かった。坂口師が「左前脚フレグモーネのため、有馬記念出走を見合わせます。来週中にノーザンファームしがらきへ放牧に出します。投票していただいたファンの皆さまには、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです」と説明した。