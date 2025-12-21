「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）新潟２歳Ｓの覇者リアライズシリウスは、土曜の午後０時４０分に決戦の地へ到着した。松本助手は「新潟の時は馬運車に乗らなかったけど、今回はめちゃくちゃスムーズでした」と順調な輸送を説明。「直前はスパッと手前を変えたし、右回りも問題ないと思う」と戴冠へ力を込めた。