「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）ベゴニア賞２着からＧ１に挑むコルテオソレイユは決戦前日、栗東坂路をゆったりと駆け上がった。佐藤悠師は「軽やかに走っていましたね。気持ちの乗り方なんかも問題なく調整できています。相手は強くなりますが、どれだけやれるか」と状態の良さを生かして一発を狙っている。