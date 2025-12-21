「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）京王杯２歳Ｓを制したダイヤモンドノットは栗東坂路で最終調整。千引助手は「追い切り後も変わらずに具合はいいです。体は増えていますが、太め感はなくてパワーアップしている。雨は問題ないし、他馬が苦にするようなら」と道悪決戦となっても十分に対応可能と見立てている。