【ワシントン共同】米宇宙企業ブルーオリジンは20日、脊髄損傷を負い車いすを利用している欧州宇宙機関（ESA）の技術者ミカエラ・ベントハウスさんら6人を乗せた宇宙船「ニューシェパード」を南部テキサス州の施設から打ち上げた。宇宙船は約10分間飛行した後、無事に地球に帰還した。車いす利用者の宇宙飛行は世界初という。宇宙船は地球の大気圏と宇宙空間の境界とされる高度100キロを超えて飛行。無重力状態を短時間体験し