温泉やサウナ、旅行、ゴルフを始めとした運動などを休日のリフレッシュとして取り入れている人も多いだろう。しかし、これらの“趣味”が命の危険につながることも！実は危ない“趣味”と、今日からでも取り入れたいおすすめの習慣について解説する。※本稿は、医師の梶本修身（監修）『最新医学でわかった 脳ファーストの休養学』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。ストレス解消の弾丸旅行で脳疲労は回復しない旅行は