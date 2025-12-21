堂安律が所属するフランクフルトは12月18日、スウェーデン１部のユールゴーデンからDF小杉啓太の獲得を発表した。日本の19歳がドイツの名門へ電撃移籍を果たしたという事実に、中国では驚きの声が上がっている。『網易体育』など、同国の複数メディアがこのニュースを報道すると、次のような声が寄せられた。 「信じられない」「嫉妬深い」「日本はまさに不足していたものを手に入れたようだ。常に不足していた伝統的な左