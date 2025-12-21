母親を心の底から恨んでいるという依頼者の井上さん【漫画】本編を読む2025年も残りわずか。「年末の人気漫画振り返り」と題し、特に反響の大きかった話題作をピックアップ！子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。Twitterにて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、著者に夜逃げ屋のカウンセラー