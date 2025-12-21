中国核工業集団（CNNC）が12月20日に明らかにしたところによると、世界初の商業用超臨界二酸化炭素発電ユニットが商業運転に成功しました。これは超臨界二酸化炭素発電技術が世界で初めて、実験室段階から商業利用に移行したことを意味します。世界初の商業用超臨界二酸化炭素発電ユニットは中国南西部の貴州省六盤水市にある「超炭素1号」です。革新的な熱電変換技術である「超炭素1号」は、液体二酸化炭素を超臨界状態まで加熱・