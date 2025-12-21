女優の葵わかな（27）が20日、大阪市内で出演舞台「2時22分ゴーストストーリー」（3月12〜16日、大阪・SkyシアターMBSなど）の取材会を行った。引っ越したばかりの家で、毎晩2時22分に不可解な現象に悩まされるジェニー（葵）と、それを信じない夫サム（加藤シゲアキ）、その知人夫妻（南沢奈央、松尾諭）が織りなす伏線だらけのホラーサスペンス。英・ロンドンで21年に初演、大ヒットしたものを日本オリジナル演出で上演す