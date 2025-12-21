ソフトバンク・尾形が20日、福岡市内の商業施設でトークショーを行い、先発挑戦の秘策としてオフに都内の大学陸上部に入門し、やり投げトレを導入する考えを明かした。「やりを投げます。（ドジャース・山本）由伸さんがやっているようなジャベリックスローではなく、競技用の危ないやつです」1月上旬から2週間の予定。ドジャース・山本は練習用に小型やりを全身で投げることでフォームの確認、修正などを行っているが、尾形