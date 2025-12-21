2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、帝京大学は19年連続27回目の出場となります。1998年の第74回大会に初出場した帝京大は、これまで3度の総合4位が過去最高順位。前回第101回大会では、10位で2年連続のシード権を獲得しました。「うちはエースはいない。みんながエース」指揮官の思い前回の箱根駅伝は、10区のゴール直前まで4校が3つのシード権を争う激闘。帝京大学はシード権ギリギリの総合10位をつか