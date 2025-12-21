福也サンタがやってきた！日本ハム・山崎が東京都江東区の「アフラックペアレンツハウス亀戸」を訪問。小児がんや小児難病の子供、その家族ら22人と笑顔で交流した。同ハウスは遠隔地から子供が治療、入院する際に患者家族が宿泊などできる施設だ。自身も中3で脳腫瘍を患い、約6時間の大手術を受けた。「不安だったけど、絶対に治してやろうと思った。当時のことを思い出したら（その後のつらいことも）乗り越えられる。今は野