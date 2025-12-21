ソフトバンクの松本晴投手（24）が20日、福岡県内で自身初のトークショーに臨んだ。今季は6勝をマークし飛躍のシーズンとなった。そんな左腕は「よしもと福岡大和証券劇場」で頻繁にライブ鑑賞するほどのお笑い好きでもある。きょう21日の「M―1グランプリ2025」では優勝本命に野球ネタでも有名なエバースを挙げ熱視線。大笑いでリフレッシュし、さらなる飛躍の活力剤とする。松本晴が意外な素顔も明かし、プロ初のトークショ