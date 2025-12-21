俳優中村雅俊（74）が20日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ2時間スペシャル」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。家族とのクリスマスについて語った。中村は1977年に女優五十嵐淳子（73）と結婚し、1男3女が誕生。五十嵐とはおしどり夫婦として知られている。もうすぐクリスマスとあって、メッセンジャー黒田有（55）が「ご家族、多いですけども、クリスマスパーティーをやられたりとかは？」と質問。中村は「振り返ると