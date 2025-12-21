「新馬戦」（２０日、中山）二の脚を利かせて主導権を奪った９番人気のリュクスパトロール（牝２歳、父ビーチパトロール、母レイトブルーマー、美浦・加藤士）が、直線の二枚腰で逃げ切りＶを決めた。西村淳は「いいリズムで走って、最後もよくしのいでくれました」とパートナーに感謝。加藤士師は「軽い走りで器用な馬。坂もうまくこなしてくれた。ジョッキーは平たんな京都とかがいいと話していました。年明け続戦を考えて