日本ハム・金村尚真投手（25）が来季、先発としての“復権”を掲げた。今季は自身初の開幕投手を務めるなど5勝（うち4完投）を挙げるも、シーズン中盤に不調から中継ぎへ配置転換。この日はエスコンで自主トレを行い「まだ1年間先発で過ごしたシーズンがない。今年は凄い悔しい思いもしたので…」と、再び先発として返り咲くことを誓った。大卒3年目の今季は3月28日の開幕西武戦で6安打完封勝利。5月までにチームトップの4完投