「新馬戦」（２０日、中山）１番人気のプラウディッツ（牝２歳、父キタサンブラック、母プリンセスノーア、美浦・田中博）が中団やや後ろから徐々に押し上げると、直線はメンバー唯一上がり３Ｆ３４秒台の末脚を繰り出してねじ伏せた。ルメールは「前半は他の馬を気にするところがあったけど、３、４角からの手応えは良かった。距離は長い方がいいね」と及第点をつけた。田中博師は「まだ途上の段階で勝てたことは良かった。