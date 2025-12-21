「新馬戦」（２０日、阪神）４番人気のメイショウコマチ（牝２歳、父ルヴァンスレーヴ、母メイショウタチマチ、栗東・千田）が２馬身差の完勝。好位のインで脚をためると、手応え通りに抜け出した。太宰は「敏感なところがあるので内枠がどうかと思ったけど、砂をかぶっても上手に走れていたし、外へ出してからの反応も良かった。楽しみな馬です」と高く評価。千田師は「追い切りが１本足りない感じだったけど動きが良かった