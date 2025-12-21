ウクライナのゼレンスキー大統領＝2日、アイルランド・ダブリン（ゲッティ＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、記者団に対し、米国からロシアを交えた3カ国高官会談の開催を提案されたと明らかにした。米国はロシアと20日に米南部フロリダ州マイアミで高官協議を実施する予定で、ロシアに対しても3カ国会談を持ちかける可能性がある。ロシアとウクライナはトランプ米政権の仲介で、今年5月に約3年ぶ