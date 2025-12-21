King ＆ Prince（永瀬廉・高橋海人※高＝はしごだか）が20日、東京・新宿区歌舞伎町のシネシティ広場で開催された「King & Prince 7th Album『STARRING』リリース記念プレミアイベント『STARRING』プレミアナイト」に登壇。“雨の歌舞伎町”で堂々とレッドカーペットを歩く姿に、集まったファンが歓喜した。【別カット】囲み取材に参加したKing & Princeこのイベントは、24日に発売となるニューアルバム『STARRING』を