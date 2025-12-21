夫婦漫才の宮川大助（76）花子（71）が20日、奈良県生駒市内で、恒例「大助花子のクリスマス2025」を開催した。花子は、大助との漫才のほか、途中のショーではトナカイにふんして登場し、会場をわかせた。19年12月に血液のがんの一種「症候性多発性骨髄腫」を公表し、闘病しながらも活動を続ける花子。「今年も皆の顔、見れてよかった」と満面笑みで、現在の地元である生駒市のファンと交流の場を持った。オープニングから、花子