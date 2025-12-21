2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（6月20日配信記事を再掲。記事は原文ママ）6月19日発売の「週刊文春」が、モデルの大口あづ記と現在テニス世界ランキング66位の錦織圭選手の不倫を報じた。「6月11日の夜、大口のマンションから出てきた2人は、電動自転車「LUUP」をレンタルして出かけたそうです。2年