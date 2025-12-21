2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（6月21日配信記事を再掲。記事は原文ママ）「プライバシー保護の観点からお答えできません」6月20日、日本テレビはタレントの国分太一に、複数のコンプライアンス上の問題があったとして出演番組の降板を決定したと発表。急遽、日本テレビ・福田博之社長が記者会見に応